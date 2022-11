Conférence : la prévention des maladies masculines Place Alcalà de henares Talence Catégories d’évènement: Gironde

Conférence : la prévention des maladies masculines Place Alcalà de henares, 29 novembre 2022, Talence. Conférence : la prévention des maladies masculines Mardi 29 novembre, 18h00 Place Alcalà de henares

Entrée libre et gratuite

À L’occasion du Movember, venez échanger et témoigner sur les questions de santé, le mardi 29 novembre à partir de 18h à L’Alcala. Place Alcalà de henares place alcal de henares talence Talence 33400 Gironde L’année dernière, la Ville a inauguré un mode de fonctionnement un peu singulier qui propose de venir discuter, le temps d’une soirée, de ces pathologies dites masculines. En toute simplicité et dans un cadre convivial, autour d’un verre offert par la mairie, hommes et femmes libèrent la parole sur ces sujets peu exposés. Cette année, la municipalité réitère l’invitation *le 29 novembre 2022, à 18h, au salon privatif du restaurant L’Alcala. * Tous ceux qui le souhaitent pourront venir témoigner, entendre des spécialistes de ces questions de santé et leur poser des questions. En présence de professionnels de la santé : Docteur Benoit Wolf, chirurgien urologue à la Clinique Bel Air.

Docteur Hervé Wallerand, chirurgien urologue Clinique Bel Air.

Docteur Camille Mazza, oncologue à la Polyclinique Bordeaux Nord

