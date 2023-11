Concert de Noël – Groupe vocal Salade Mixte et Brigitte Crenner Place Albert Schweitzer Haguenau, 16 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Concerts de noël caritatifs, donnés au profit d’enfants handicapés de la Région. Le groupe vocal Salade Mixte & Brigitte Crenner seront accompagnés de l’orchestre la Mandolinata et une chorale d’enfants de l’école primaire d’Oberhoffen sur Moder..

2023-12-16

Place Albert Schweitzer

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Charity Christmas concerts in aid of disabled children in the region. The vocal group Salade Mixte & Brigitte Crenner will be accompanied by the Mandolinata orchestra and a children’s choir from Oberhoffen sur Moder elementary school.

Conciertos benéficos de Navidad a favor de los niños discapacitados de la región. El grupo vocal Salade Mixte & Brigitte Crenner estará acompañado por la orquesta Mandolinata y un coro de niños de la escuela primaria Oberhoffen sur Moder.

Karitative Weihnachtskonzerte, die zugunsten von behinderten Kindern in der Region gegeben werden. Die Vokalgruppe Salade Mixte & Brigitte Crenner werden von dem Orchester la Mandolinata und einem Kinderchor der Grundschule Oberhoffen sur Moder begleitet.

