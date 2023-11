Concert de Noël – Jazz Muk Big Band Place Albert Schweitzer Haguenau, 8 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Retrouvez le groupe Jazz Muk Big Band à l’église protestante de Haguenau. Ce groupe de 18 musiciens, vous sortira de sa hôte les plus belles et plus célèbres mélodies de Noël..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:30:00. EUR.

Place Albert Schweitzer

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Join the Jazz Muk Big Band at the Protestant Church in Haguenau. This 18-strong band will play the most beautiful and famous Christmas melodies from their host.

Únase a la Jazz Muk Big Band en la Iglesia Protestante de Haguenau. Este grupo de 18 músicos interpretará las melodías navideñas más bellas y famosas de su anfitrión.

Treffen Sie die Jazz Muk Big Band in der protestantischen Kirche von Haguenau. Diese 18-köpfige Band wird Ihnen die schönsten und bekanntesten Weihnachtsmelodien aus ihrem Gastgeber herausholen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau