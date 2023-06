Les mercredis en musique au prieuré : « ARAELLE – Musique celtique » Place Albert Rigoulet La Réole, 26 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle.

Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants, histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Compositions originales ou titres traditionnels celtiques, ces airs lointains portés par leurs voix et leurs instruments – harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán – vous transportent hors du temps; « un écho enchanteur dans un style celtique unique »..

Place Albert Rigoulet Prieuré des Bénédictins

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Araëlle was born from the alchemy of two sisters, Sarah and Emmanuelle.

Inspired since childhood by the sounds of the Celtic lands, these singer-musicians content and embody in their songs stories of blissful or miserable love, reveries and regrets, rootedness to the land and the splendor of nature. Original compositions or traditional Celtic songs, these far-off tunes carried by their voices and instruments – Celtic harp, guitar, tin and low whistles, bodhrán – transport you out of time; « an enchanting echo in a unique Celtic style ».

Araëlle nació de la alquimia entre dos hermanas, Sarah y Emmanuelle.

Inspiradas desde la infancia por los sonidos de las tierras celtas, estas cantantes-músicas son felices y encarnan en sus canciones historias de amor felices o desgraciadas, ensueños y pesares, raíces en la tierra y el esplendor de la naturaleza. Composiciones originales o melodías celtas tradicionales, estas melodías lejanas llevadas por sus voces e instrumentos – arpa celta, guitarra, silbatos de hojalata y bajos, bodhrán – le transportan fuera del tiempo; « un eco encantador en un estilo celta único ».

Araëlle entstand aus der Chemie zwischen zwei Schwestern, Sarah und Emmanuelle.

Die Sängerinnen und Musikerinnen, die seit ihrer Kindheit von den Klängen der keltischen Länder inspiriert wurden, verkörpern in ihren Liedern glückliche oder unglückliche Liebesgeschichten, Träumereien und Bedauern, Erdverbundenheit und die Pracht der Natur. Originalkompositionen oder traditionelle keltische Titel, diese fernen Melodien, die von ihren Stimmen und Instrumenten – keltische Harfe, Gitarre, Tin und Low Whistles, Bodhrán – getragen werden, versetzen Sie aus der Zeit; « ein zauberhaftes Echo in einem einzigartigen keltischen Stil ».

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers