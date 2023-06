Festival Folkrlorique « Planet Folk » Place Albert Rigoulet La Réole, 22 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Comme tous les 2 ans, le groupe folklorique LOUS REOULES, organise son festival international de folklore, dans les derniers jours de juillet.

Ce festival est l’occasion de démontrer que l’amitié entre les peuples, le partage de leurs cultures, la connaissance de l’autre, sont les meilleurs moyens d’entretenir des relations durables entre les pays, et que la musique, la danse et le chant n’ont pas de frontières et sont notre langage universel.

Dans le cadre magnifique du Cloîtres de Bénédictins, depuis 35 ans, se sont produits de nombreux ensembles venus du monde entier..

Place Albert Rigoulet Prieuré des bénédictins

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every 2 years, the LOUS REOULES folklore group organizes its international folklore festival in the last days of July.

This festival is an opportunity to demonstrate that friendship between peoples, the sharing of their cultures and knowledge of each other are the best means of maintaining lasting relations between countries, and that music, dance and song have no borders and are our universal language.

In the magnificent setting of the Benedictine Cloister, numerous ensembles from all over the world have been performing for 35 years.

Cada 2 años, el grupo folclórico LOUS REOULES organiza su festival folclórico internacional en los últimos días de julio.

Este festival es una oportunidad para demostrar que la amistad entre los pueblos, el intercambio de sus culturas y el conocimiento mutuo son las mejores formas de mantener relaciones duraderas entre los países, y que la música, la danza y el canto no conocen fronteras y son nuestro lenguaje universal.

En el magnífico marco de los Cloîtres de Bénédictins, numerosos conjuntos de todo el mundo actúan desde hace 35 años.

Wie alle zwei Jahre veranstaltet die Folkloregruppe LOUS REOULES in den letzten Julitagen ihr internationales Folklorefestival.

Dieses Festival bietet die Gelegenheit zu zeigen, dass Freundschaft zwischen den Völkern, das Teilen ihrer Kulturen und das Kennenlernen der anderen die besten Mittel sind, um dauerhafte Beziehungen zwischen den Ländern zu pflegen, und dass Musik, Tanz und Gesang keine Grenzen haben und unsere universelle Sprache sind.

In der wunderschönen Umgebung des Benediktinerklosters sind in den letzten 35 Jahren zahlreiche Ensembles aus der ganzen Welt aufgetreten.

