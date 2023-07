Les mercredis en musique au prieuré : « Solange et Nino » Place Albert Rigoulet La Réole, 5 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Solange et Nino nous emmènent dans un voyage tropical ensoleillé au cœur de l’Océan Indien, autour des belles chansons du patrimoine réunionnais.

Les rythmes ternaires des ségas et maloyas de l’Ile de La Réunion chaloupent dans les mélodies harmonieuses de leur duo acoustique.

Solange est une ancienne chanteuse et danseuse du groupe folklorique Kalou Pilé, le mythique Ballet de l’ïle de La Réunion. Elle est accompagnée de Nino Carnino, musicien guitariste qui a évolué dans divers groupes notamment comme chanteur interprète..

Place Albert Rigoulet Prieuré des Bénédictins

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Solange and Nino take us on a sun-drenched tropical voyage to the heart of the Indian Ocean, with songs from the Reunionese heritage.

The ternary rhythms of Reunion Island segas and maloyas sway to the harmonious melodies of their acoustic duo.

Solange is a former singer and dancer with the Kalou Pilé folk group, the legendary Ballet de l?ïle de La Réunion. She is accompanied by Nino Carnino, a musician and guitarist who has performed with various groups, notably as a singer-songwriter.

Solange y Nino nos llevan en un viaje tropical bañado por el sol al corazón del océano Índico, con las bellas canciones del patrimonio de Reunión.

Los ritmos ternarios de las segas y maloyas de Reunión se mecen al son de las armoniosas melodías de su dúo acústico.

Solange es una antigua cantante y bailarina del grupo folclórico Kalou Pilé, el legendario Ballet de l’ïle de La Reunión. La acompaña Nino Carnino, músico y guitarrista que ha tocado en varios grupos, sobre todo como cantautor.

Solange und Nino nehmen uns mit auf eine sonnige, tropische Reise in das Herz des Indischen Ozeans und präsentieren uns die schönsten Lieder des reunionesischen Kulturerbes.

Die ternären Rhythmen der Segas und Maloyas der Insel La Réunion wiegen sich in den harmonischen Melodien ihres akustischen Duos.

Solange ist eine ehemalige Sängerin und Tänzerin der Folkloregruppe Kalou Pilé, des legendären Balletts der Insel La Réunion. Sie wird von Nino Carnino begleitet, einem Gitarrenmusiker, der in verschiedenen Bands als Sänger und Interpret aufgetreten ist.

