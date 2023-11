Les 12 heures du tir à l’arc par équipes Place Albert Goujon Ancône, 9 décembre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Dans le cadre du Téléthon, la Compagnie des Archers d’Ancône organise les 12 heures du tir à l’arc par équipes. Toutes les personnes intéressées pourront aussi tirer quelques flèches pour découvrir le tir à l’arc..

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

Place Albert Goujon Salle polyvalente

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Telethon, the Compagnie des Archers d’Ancône is organizing a 12-hour team archery competition. Anyone interested can also shoot a few arrows to discover archery.

En el marco del Teletón, la Compagnie des Archers d’Ancône organiza 12 horas de tiro con arco por equipos. Los interesados también pueden tirar algunas flechas para descubrir el tiro con arco.

Im Rahmen des Telethon organisiert die Compagnie des Archers d’Ancône die 12 Stunden Bogenschießen für Mannschaften. Alle Interessierten können auch ein paar Pfeile schießen, um das Bogenschießen kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Montélimar Tourisme Agglomération