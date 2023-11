Loto Place Albert Goujon Ancône, 3 décembre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Nombreux lots : volailles, jambons, poissons, vins… Tout un patrimoine gustatif et culinaire régional..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Place Albert Goujon Salle des fêtes Claude Allain

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lots of prizes: poultry, ham, fish, wine… A whole heritage of regional culinary delights.

Muchos premios: aves, jamón, pescado, vino… Todo un patrimonio de sabores regionales y delicias culinarias.

Zahlreiche Preise: Geflügel, Schinken, Fisch, Wein… Ein ganzes geschmackliches und kulinarisches Erbe der Region.

