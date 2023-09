Concours de pétanque Place Albert Goujon Ancône, 14 octobre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Participez à ce concours de pétanque en doublette dans la joie et la bonne humeur..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Place Albert Goujon

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join in the fun and enjoyment of this two-person petanque competition.

Únete a la diversión y el disfrute de esta competición de petanca para dos personas.

Nehmen Sie an diesem Boule-Wettbewerb im Doppelpack teil, bei dem Freude und gute Laune herrschen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Montélimar Tourisme Agglomération