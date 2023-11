Marché de Noël Place Albert Gérard Orgon, 2 décembre 2023, Orgon.

Orgon,Bouches-du-Rhône

Marché de Noël dans le centre d’Orgon.

Venez découvrir une trentaine d’exposants ou vous trouverez sûrement vos prochains cadeaux à mettre dessous le sapin..

Place Albert Gérard Place de la Liberté

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas market in the center of Orgon.

Come and discover around thirty exhibitors where you’re sure to find your next gifts to put under the tree.

Mercado de Navidad en el centro de Orgon.

Venga a descubrir una treintena de expositores donde seguro encontrará sus próximos regalos para poner bajo el árbol.

Weihnachtsmarkt im Zentrum von Orgon.

Entdecken Sie die rund 30 Aussteller, bei denen Sie sicher Ihre nächsten Geschenke finden, die Sie unter den Baum legen können.

