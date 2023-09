MAGALI RIPOLL : RADIO (RÉ)ACTIVE Place Albert Castets Tarnos, 6 avril 2024, Tarnos.

Tarnos,Landes

Magali est le personnage dingo-électrique que l’on retrouve tous les soirs

sur France 2 aux côtés de Nagui dans N’oubliez pas les paroles ! Pianiste,

accordéoniste, chanteuse et comédienne, elle évolue dans le milieu musical

depuis son plus jeune âge. Magali accompagne de nombreux artistes sur scène :

Line Renaud, Lorie, Patrick Bruel, ou encore Micky Green… Mais aussi et surtout

Charles Aznavour qu’elle suivait dans toutes ses tournées à travers le monde.

Aujourd’hui, elle s’aventure dans le spectacle Radio (Ré)Active, solo humoristique

dans lequel elle s’amuse à faire exploser chacun de ses talents.

Elle nous entraîne dans une épopée loufoque et musicale…

Soyez prêts, vous allez en prendre plein les oreilles !

RDV à 20h30..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Magali is the crazy-electric character who appears every evening

on France 2 alongside Nagui in N?oubliez pas les paroles! A pianist, accordionist

accordionist, singer and actress, she has been in the music business

from an early age. Magali has accompanied numerous artists on stage:

Line Renaud, Lorie, Patrick Bruel, Micky Green… But above all

Charles Aznavour, whom she followed on all his world tours.

Today, she is venturing into the world of Radio (Ré)Active, a humorous solo show

in which she explodes each of her talents.

She takes us on a zany, musical epic…

Get ready, you’re in for an earful!

See you at 8:30pm.

Magali es el personaje loco-eléctrico que se puede encontrar cada noche

¡en France 2 junto a Nagui en N’oubliez pas les paroles! Pianista, acordeonista

acordeonista, cantante y actriz, se ha dedicado al mundo de la música

desde muy joven. Magali ha acompañado a numerosos artistas en el escenario:

Line Renaud, Lorie, Patrick Bruel, Micky Green… Pero sobre todo a

Charles Aznavour, a quien siguió en todas sus giras por el mundo.

Ahora se atreve con Radio (Ré)Active, un espectáculo cómico unipersonal en el que disfruta

en el que se divierte explotando cada uno de sus talentos.

Nos embarca en un alocado viaje musical…

Prepárese, le espera un espectáculo para los oídos

Nos vemos a las 20.30 h.

Magali ist die verrückte, elektrische Figur, die man jeden Abend in Nizzas Nissan sieht

auf France 2 an der Seite von Nagui in N?oubliez pas les paroles! Sie ist Pianistin,

akkordeonistin, Sängerin und Schauspielerin, sie bewegt sich im musikalischen Milieu

seit ihrer frühesten Jugend. Magali begleitet zahlreiche Künstler auf der Bühne:

Line Renaud, Lorie, Patrick Bruel oder auch Micky Green. Aber auch und vor allem

Charles Aznavour, den sie auf all seinen Tourneen durch die Welt begleitete.

Heute wagt sie sich an die Show Radio (Ré)Active, ein humoristisches Solo

in dem sie sich einen Spaß daraus macht, jedes ihrer Talente explodieren zu lassen.

Sie nimmt uns mit auf eine verrückte und musikalische Reise…

Seien Sie bereit, es wird Ihnen um die Ohren fliegen!

RDV um 20.30 Uhr.

