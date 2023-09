GIL ET BEN (RÉ)UNIS Place Albert Castets Tarnos, 2 février 2024, Tarnos.

Tarnos,Landes

GIL ALMA ET BENOIT JOUBERT :

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Et

pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami

d’enfance. Le sort fait les parents, le choix fait les amis, mais Ben, est-ce le bon

choix ? Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis. Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements.

Quand amour et humour ne font qu’un, Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.

RDV à 20h30..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . .

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



GIL ALMA AND BENOIT JOUBERT:

Gil says « YES » to the most beautiful day of his life… The Wedding! And

to help him prepare for this « D » day, he calls on Ben, his childhood friend

friend. Fate makes parents, choice makes friends, but is Ben the right choice?

the right choice? In a clever mix of play and sketch, Gil & Ben reunite. A frenzied rhythm, punctuated by twists and turns.

When love and humor become one, Gil and Ben are reunited for better and for laughter.

See you at 8:30pm.

GIL ALMA Y BENOIT JOUBERT:

Gil está a punto de decir « SÍ » al día más hermoso de su vida… ¡Una boda! Y

para ayudarle a preparar el gran día, recurre a Ben, su amigo de la infancia

amigo. El destino hace a los padres, la elección hace a los amigos, pero ¿es Ben la elección correcta?

¿la elección correcta? En una inteligente mezcla de juego y sketch, Gil y Ben se reencuentran. Un ritmo frenético, salpicado de giros y sorpresas.

Cuando el amor y el humor se unen, Gil y Ben se reencuentran para bien y para reír.

Nos vemos a las 20.30 h.

GIL ALMA UND BENOIT JOUBERT :

Gil wird « JA » sagen, um den schönsten Tag seines Lebens zu erleben … Die Hochzeit! Und

um ihn bei den Vorbereitungen für diesen Tag zu begleiten, wendet er sich an seinen Freund Ben

aus seiner Kindheit. Das Schicksal macht die Eltern, die Wahl macht die Freunde, aber ist Ben der Richtige?

wahl? In einer gekonnten Mischung aus Theaterstück und Sketchen sind Gil & Ben RéUnis. Ein wildes Tempo, gespickt mit überraschenden Wendungen.

Wenn Liebe und Humor eins werden, sind Gil und Ben für das Beste und für das Lachen vereint.

RDV um 20:30 Uhr.

