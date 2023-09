4 SAISONS DU JAZZ : « JOURNÉE BIG-BAND » Place Albert Castets Tarnos, 27 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos,Landes

1ère partie : Big-band Côte Sud

Le Big Band Côte Sud est une formation de Jazz composée d’une vingtaine de

musiciens de la région aquitaine, qui a été créée en 1983 sous la forme d’une

association. Son but est de promouvoir la musique partout où il se produit, en interprétant de grands standards du jazz écrits par les plus célèbres compositeurs tels Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller…

2ème partie : Orchid Big-band

Émanation du collectif de jazz parisiano-aquitain Déluge, l’Orchid est un grand

ensemble moderne, qui puise à la source des big bands de jazz de la grande

époque mais aussi de la musique savante européenne, des musiques du monde

et même de ses homologues américains jusqu’à la musique d’aujourd’hui…

RDV à 20h30..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . .

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



part 1: Big-band Côte Sud

The Big Band Côte Sud is a jazz band made up of some twenty musicians from the Aquitaine region

musicians from the Aquitaine region, created in 1983 as an association

association. Its aim is to promote music wherever it performs, by interpreting great jazz standards written by the most famous composers such as Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller…

part 2: Orchid Big-band

Emanating from the Parisian-Aquitaine jazz collective Déluge, Orchid is a large

modern ensemble, drawing on the jazz big bands of the heyday as well as

but also from European art music, world music and even its American

and even its American counterparts, right up to the music of today…

RDV at 8:30pm.

parte 1: Big Band Côte Sud

La Big Band Côte Sud es una banda de jazz formada por una veintena de músicos de la región de Aquitania

músicos de la región de Aquitania, formada en 1983 como asociación

asociación. Su objetivo es promover la música allí donde actúa, interpretando grandes estándares de jazz escritos por los compositores más famosos, como Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller…

parte 2: Orchid Big-band

Vástago del colectivo de jazz Déluge de París y Aquitania, Orchid es un gran

conjunto moderno, que bebe de las fuentes de las big bands de jazz de la época de apogeo, así

pero también de la música artística europea, las músicas del mundo e incluso sus

e incluso de sus homólogas americanas, hasta la música de hoy…

Nos vemos a las 20.30 h.

1. Teil: Big-Band Côte Sud

Die Big Band Côte Sud ist eine Jazzformation, die aus etwa zwanzig Musikern besteht

musikern aus der Region Aquitanien, die 1983 als Verein gegründet wurde

vereins gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Musik überall dort zu fördern, wo sie auftritt, indem sie große Jazz-Standards der berühmtesten Komponisten wie Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller usw. interpretiert.

2. Teil: Orchid Big-band

Orchid ist eine Big Band, die aus dem Pariser Jazz-Kollektiv Déluge hervorgegangen ist

modernes Ensemble, das aus den Quellen der Jazzbigbands der großen Zeit schöpft

epoche, aber auch aus der gelehrten europäischen Musik, der Weltmusik

und sogar von ihren amerikanischen Pendants bis hin zur heutigen Musik…

RDV um 20:30 Uhr.

