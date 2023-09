SPECTACLE ENFANTS « LE JARDINATEUR » Place Albert Castets Tarnos, 21 septembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Part la Compagne CIRONFLEX :

Un jardinier, un peu jongleur, un peu conteur, un peu rêveur partage ses talents

avec les cucurbitacées et légumineuses de son jardin. Il n´est pas toujours facile

de dompter les poireaux ou d´apprivoiser les fleurs, mais grâce à l´acrobatie, la

jonglerie et la poésie, le Jardinateur nous entraîne dans un univers ou on ne voit bien qu´avec le coeur. Une jolie fable végétarienne au coeur d´un potager !

RDV 18h.

Spectacle proposé par la Direction de l’Éducation de l’Enfance et la Jeunesse

pour le jeune public. Inscriptions à partir du 5 octobre 2023..

2023-09-21

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



From the CIRONFLEX Company:

A gardener, part juggler, part storyteller, part dreamer shares his talents

with the cucurbits and legumes in his garden. It’s not always easy

tame the leeks or tame the flowers, but thanks to acrobatics, juggling

but with acrobatics, juggling and poetry, The Gardener takes us into a world where we can only see clearly with our hearts. A lovely vegetarian fable in the heart of a vegetable garden!

RDV 18h.

Show presented by the Direction de l?Éducation de l?Enfance et la Jeunesse

for young audiences. Registrations from October 5, 2023.

De la empresa CIRONFLEX:

Un jardinero, en parte malabarista, en parte cuentacuentos, en parte soñador, comparte sus talentos

con las cucurbitáceas y leguminosas de su huerto. No siempre es fácil

domar los puerros o domar las flores, pero gracias a las acrobacias, los malabares

pero gracias a las acrobacias, los malabares y la poesía, El jardinero nos adentra en un mundo en el que sólo podemos ver con claridad con el corazón. Una encantadora fábula vegetariana en el corazón de un huerto

Nos vemos a las 18h.

Un espectáculo del Departamento de Educación, Infancia y Juventud para el público joven

para el público joven. Inscripción a partir del 5 de octubre de 2023.

Teil des Unternehmens CIRONFLEX :

Ein Gärtner, ein bisschen Gaukler, ein bisschen Geschichtenerzähler, ein bisschen Träumer teilt seine Talente

mit den Kürbisgewächsen und Hülsenfrüchten seines Gartens. Es ist nicht immer leicht

den Lauch zu zähmen oder die Blumen zu bändigen, aber dank Akrobatik, Poesie und

jonglage und Poesie entführt uns der Gärtner in eine Welt, in der man nur mit dem Herzen gut sehen kann. Eine hübsche vegetarische Fabel im Herzen eines Gemüsegartens!

RDV 18 Uhr.

Die Aufführung wird von der Direktion für Bildung, Kinder und Jugend angeboten

für das junge Publikum angeboten wird. Anmeldungen ab dem 5. Oktober 2023.

