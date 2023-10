VILLAGE DE NOEL 2023 Place Albert 1er Wimereux Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Wimereux VILLAGE DE NOEL 2023 Place Albert 1er Wimereux, 15 décembre 2023, Wimereux. Wimereux,Pas-de-Calais .

2023-12-15 fin : 2023-12-18 . .

Place Albert 1er

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-09-12 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Wimereux Autres Lieu Place Albert 1er Adresse Place Albert 1er Ville Wimereux Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Place Albert 1er Wimereux latitude longitude 50.772051;1.607536

Place Albert 1er Wimereux Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/