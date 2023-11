LES HIVERNALES DES BRASSERIES DE MONTPELLIER Place Albert 1er Montpellier, 10 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Deux soirées où les brasseries artisanales de Montpellier seront mises à l’honneur. Line-up à venir

Deux espaces seront proposés.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 . EUR.

Place Albert 1er

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Two evenings featuring Montpellier’s craft breweries. Line-up to come

Two spaces will be available

Dos veladas dedicadas a las cervecerías artesanales de Montpellier. Próximamente

Dos plazas disponibles

Zwei Abende, an denen die handwerklichen Brauereien von Montpellier im Mittelpunkt stehen werden. Line-up wird noch bekannt gegeben

Es werden zwei Räume angeboten

Mise à jour le 2023-10-30 par OT MONTPELLIER