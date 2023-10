CONCERT LE SOUFFLE DES LUMIÈRES Place Albert 1er Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Festival de clarinette de Montpellier propose deux événements autour de la clarinette baroque à ne pas manquer les 20 et 21 octobre 2023 à Montpellier.

Le clarinettiste Angelo Litrico sera à l’honneur le samedi 21 octobre à 19h à la Maison des Chœurs, place Albert 1er à Montpellier, en compagnie de la contralto.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Place Albert 1er

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Montpellier Clarinet Festival offers two not-to-be-missed Baroque clarinet events on October 20 and 21, 2023 in Montpellier.

Clarinettist Angelo Litrico will be in the spotlight on Saturday October 21 at 7pm at the Maison des Ch?urs, place Albert 1er in Montpellier, accompanied by the contralto

El Festival del Clarinete de Montpellier propone dos citas ineludibles en torno al clarinete barroco los días 20 y 21 de octubre de 2023 en Montpellier.

El clarinetista Angelo Litrico será el protagonista el sábado 21 de octubre a las 19:00 h en la Maison des Chœurs, place Albert 1er de Montpellier, acompañado de la contralto

Das Klarinettenfestival von Montpellier bietet zwei Veranstaltungen rund um die Barockklarinette, die Sie am 20. und 21. Oktober 2023 in Montpellier nicht verpassen sollten.

Der Klarinettist Angelo Litrico wird am Samstag, den 21. Oktober um 19 Uhr in der Maison des Ch?urs, Place Albert 1er in Montpellier, gemeinsam mit der Altistin

