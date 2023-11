Céleste Place Ahmed Chenane Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse.

Céleste Mercredi 20 décembre, 18h00 Place Ahmed Chenane Entrée libre / Pass culture

Céleste arrive de ce mystérieux ailleurs dont nous sommes toutes et tous dépositaires, dans lequel nous déambulons chacune et chacun à notre rythme. Telle une étoile dans la nuit, elle nous éclaire en chemin, une pour chacune, une pour chacun. Choisissant sa destination, la Terre, il épouse nos formes humaines, découvre la matière, et expérimente la gravité.

Création 2018 / Mise en scène Nikola Martin / Conception, design des marionnettes Alexis Coudurier / Réalisation AC DesignConcept et Nikola Martin / Durée 40 min.

Place Ahmed Chenane 12 Rue du Colonel Paul Paillole, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:40:00+01:00

© Nicolas Castermans