Marché à Bussière-poitevine Place Adrien Girette Val-d’Oire-et-Gartempe, 26 septembre 2023, Val-d'Oire-et-Gartempe.

Val-d’Oire-et-Gartempe,Haute-Vienne

La place Adrien Girette à Bussière-Poitevine s’anime très régulièrement notamment grâce au marché de producteurs chaque mardi matin..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 12:00:00. .

Place Adrien Girette

Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Place Adrien Girette in Bussière-Poitevine comes alive on a regular basis, thanks in particular to the farmers’ market held every Tuesday morning.

La plaza Adrien Girette de Bussière-Poitevine se anima con regularidad, sobre todo gracias al mercado agrícola que se celebra todos los martes por la mañana.

Der Adrien-Girette-Platz in Bussière-Poitevine wird vor allem dank des Bauernmarkts jeden Dienstagmorgen sehr regelmäßig belebt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin