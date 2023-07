Tèrra Aventura : À Vienne que pourra ! Place Adrien Bernard Availles-Limouzine, 12 juillet 2023, Availles-Limouzine.

Availles-Limouzine,Vienne

« A Vienne que pourra ! »

Le sympathique Zéidon s’est installé en bord de Vienne, à Availles-Limouzine où il vit des moments heureux en toute tranquillité. Il adore flâner dans les petites ruelles, admirer le paysage, s’adonne à la pêche et accueille avec plaisir ses amis Poï’z, comme Zéroïk qui vient justement lui rendre visite..

Place Adrien Bernard

Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« A Vienne que pourra! »

The friendly Zéidon has settled on the banks of the Vienne river, in Availles-Limouzine, where he lives happily in peace and quiet. He loves to stroll in the small streets, to admire the landscape, to fish and to welcome with pleasure his friends Poï?z, like Zéroïk who comes to visit him.

« ¡A Vienne que pourra! »

El simpático Zéidon se ha instalado a orillas del Vienne, en Availles-Limouzine, donde vive felizmente en paz. Le encanta pasear por las callejuelas, admirar el paisaje, pescar y recibir a sus amigos, como Zéroïk, que viene a visitarle.

« In Vienne que pourra! »

Der sympathische Zéidon hat sich am Ufer der Vienne in Availles-Limouzine niedergelassen, wo er in aller Ruhe eine glückliche Zeit verbringt. Er liebt es, durch die kleinen Gassen zu schlendern, die Landschaft zu bewundern, zu fischen und seine Poi?z-Freunde wie Zéroïk, der ihn gerade besuchen kommt, willkommen zu heißen.

