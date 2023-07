Partir en livres Place Adolphe Buscaillet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Partir en livres Place Adolphe Buscaillet Bordeaux, 22 juillet 2023, Bordeaux. Partir en livres Samedi 22 juillet, 10h00 Place Adolphe Buscaillet Entrée libre Retrouvez les bibliothécaires pour une matinée dédiée au livre jeunesse et au plaisir de lire.

· 11h : rencontre et atelier dessin avec l’autrice/illustratrice Marjorie Bréal

· tout la matinée : grande fresque participative Place Adolphe Buscaillet 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00

