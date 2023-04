Le RDV des 3-6 ans Place Adolphe Buscaillet Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Le RDV des 3-6 ans Place Adolphe Buscaillet, 3 juin 2023, Bordeaux. Le RDV des 3-6 ans Samedi 3 juin, 10h30 Place Adolphe Buscaillet Viens retrouver Caroline pour de chouettes lectures autour des albums de l’autrice Astrid Desbordes et l’illustrateur Marc Boutavant. https://bit.ly/41bonh6

https://bit.ly/40Odl1L Hors les murs : Place Buscaillet dans le cadre du Marché de Léon organisé par le Kfé des familles. Place Adolphe Buscaillet Place Adolphe Buscaillet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/3nLhggW »}, {« link »: « https://bit.ly/3UjCIFX »}, {« link »: « https://bit.ly/41bonh6 »}, {« link »: « https://bit.ly/40Odl1L »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Adolphe Buscaillet Adresse Place Adolphe Buscaillet 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Place Adolphe Buscaillet Bordeaux

Place Adolphe Buscaillet Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le RDV des 3-6 ans Place Adolphe Buscaillet 2023-06-03 was last modified: by Le RDV des 3-6 ans Place Adolphe Buscaillet Place Adolphe Buscaillet 3 juin 2023 bordeaux Place Adolphe Buscaillet Bordeaux

Bordeaux Gironde