Entre plage et rochers, la vie à marée basse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Entre plage et rochers, la vie à marée basse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 20 juillet 2023, Batz sur mer. Entre plage et rochers, la vie à marée basse 20 et 26 juillet Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Balade animée par la CPIE

Durée : 2h

6-12 ans : 3€

à partir de 13 ans : 6€

Sur réservation au Musée des Marais Salants

Prévoir chaussures et tenues adaptés à la sortie plage. Enfilez vos bottes, c’est l’heure d’aller observer crevettes et crabes dans les rochers !

De flaque en flaque, venez découvrir de plus près toutes les petites bêtes qui peuplent la mer. Puis la marée vous poussera sur la plage à la découverte de ces trésors. Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 82 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedesmaraissalants.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/entre-plage-et-rochers-la-vie-a-maree-basse-lavieamareebasse.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T11:00:00+02:00 – 2023-07-20T13:00:00+02:00

2023-07-26T16:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00 NATURE SPORTRANDONEE Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/