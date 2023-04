Laisses de mer, à quoi ça sert ? – Atelier famille Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Laisses de mer, à quoi ça sert ? – Atelier famille Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 20 avril 2023, Batz sur mer. Laisses de mer, à quoi ça sert ? – Atelier famille Jeudi 20 avril, 10h30 Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Animé par Patrick Trécul – Photographe, guide et expert nature

A partir de 5 ans,

Bandes de débris naturels déposés sur la plage au gré des marées, les laisses de mer sont encore trop souvent ramassées car associées à des saletés.

Grâce à cet atelier, vous découvrirez que ces débris peuvent être vu comme des trésors regorgeant de choses étonnantes, ayant un rôle essentiel dans la formation et protection de nos côtes. ​Sur réservation au 02 40 23 82 7 Tout public Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 82 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedesmaraissalants.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/laisses-de-mer-a-quoi-ca-sert-atelier-famille-laissesdemerquoiasert.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

