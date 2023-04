Du Musée au Marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Du Musée au Marais 19 avril – 5 mai Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Entrée: 9, Entrée: 3 Visite couplée musée / saline, en partenariat avec le Natursel

En 2 temps 3 mouvements, vous saurez tout sur le marais salant ! Partez à la découverte de l’histoire du sel de Guérande au musée, puis laissez-vous guider sur une saline par un paludier… Alors n’hésitez pas, du musée au marais il n’y a que quelques pas ! Tout public, à partir de 6 ans Les mercredis : 19, 26 avril et 3 mai

Les vendredis : 21, 28 avril et 5 mai 10h15

Durée : 2h

Durée : 2h

Adulte : 9 euros / Enfant : 3 euros Réservation obligatoire au 02 40 23 82 79, dans la limite des places disponibles Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie terrain.

