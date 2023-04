Du soleil et du vent, la vie dans les marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Du soleil et du vent, la vie dans les marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 18 avril 2023, Batz sur mer. Du soleil et du vent, la vie dans les marais Mardi 18 avril, 14h00 Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Balade animée par le CPIE Loire Océane

6-12 ans : 3€

à partir de 13 ans : 6€ Venez vivre une immersion dans le paysage grandiose des marais salants. Ici, il est dit que le sel est le fils du vent et du soleil, est-ce bien vrai? Dans ce labyrinthe insolite, tous vos sens seront en éveil pour pénétrer dans l’univers des paludiers.

Oiseaux, salicornes, argile, et même korrigans, seront au menu de cette balade décoiffante. Durée : 2h

Sur réservation au 02 40 23 82 79

Tout public, à partir du 6 ans

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie terrain. Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 82 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedesmaraissalants.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/du-soleil-et-du-vent-la-vie-dans-les-marais-dusoleiletudventlaviedanlesmar.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00 NATURE SPORTRANDONEE

Détails Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/

Du soleil et du vent, la vie dans les marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 2023-04-18 was last modified: by Du soleil et du vent, la vie dans les marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 18 avril 2023 Batz-sur-Mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Batz sur mer Loire-Atlantique