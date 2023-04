Exposition « LIFE Sallina » Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Exposition « LIFE Sallina » Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 4 avril 2023, Batz sur mer. Exposition « LIFE Sallina » 4 avril – 31 mai Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer En partance pour le LIFE Sallina !

Venez découvrir ce projet en faveur de la biodiversité des marais salants. Action phares du projet, faune et flore du marais, sans oublier hommes et femmes qui oeuvrent au quotidien dans ce milieu salé y seront présentés. Inclus dans le billet d'entrée du musée, accessible aux horaires d'ouverture.

