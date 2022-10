Aux saveurs du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Aux saveurs du Pérou Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 27 octobre 2022

De Lima à Batz… c'est le goût du Pérou qui vient jusqu'à vous ! Une séance jeu-dégustation pour titiller les papilles et s'envoler vers des saveurs suaves et colorées. Animation famille, à partir de 7 ans.

Animation famille, à partir de 7 ans. Comprise dans le billet d’entrée du musée – gratuit jusqu’à 13 ans.

Sur réservation au 02 40 23 82 79 et dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T11:15:00+02:00

2022-10-27T17:45:00+02:00

Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

