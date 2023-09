Si je te dis sauvage Place Abel Surchamp Libourne, 7 octobre 2023, Libourne.

de la Cie Ola

Déambulation, Espace public

Durée : 1h30

Tout public

« Si je te dis sauvage » est un acte d’urgence et de joie, une révolte, une procession où tout le monde est fou, décalé, où tout le monde marche, danse et rit ensemble. Une invitation à traverser la ville au son et aux couleurs des sauvages, pour célébrer nos différences et nos étrangetés.

Entre carnaval sauvage, fête de la Saint-Jean et manifestation, « Si je te dis sauvage » est un projet artistique initié en 2021, en collaboration avec des résidents du foyer de la Miséricorde à Libourne, l’association KOoZumain et une cinquantaine de complices du territoire. La déambulation se termine par l’embrasement d’une sculpture géante « Le Buzzin » ; créée collectivement et symbole des maux dont nous souhaitons nous débarrasser. Un acte exutoire, collectif et païen qui nous permet d’accueillir les changements nécessaires à venir.

La déambulation sera suivie d’une soupe et d’un Dj set de La Petite Populaire. Possibilité de restauration sur place.

© Anne-Cécile Paredes