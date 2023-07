Forum des Associations – 2023 place abel surchamp Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Forum des Associations – 2023 place abel surchamp Libourne, 9 septembre 2023, Libourne. Forum des Associations – 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 place abel surchamp Sport, musique, danse, etc… Libourne a la chance de pouvoir compter sur des centaines d’associations : elles vous donnent rendez-vous samedi 9 septembre 2023 ! 3 sites :

Esplanade François Mittérand

Place Abel Surchamp

Quai Souchet place abel surchamp place abel surchamp libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu place abel surchamp Adresse place abel surchamp libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville place abel surchamp Libourne

place abel surchamp Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/