PROGRAMME TÉLÉTHON 2022 – Libourne VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Chorales de Libourne et environs

Association Les Troubadours

17h – Place Abel Surchamp

Tombola / restauration rapide / buvette / vin chaud SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Maquillage enfants

Place Abel Surchamp Tombola /comédie musicale / démonstration de claquettes / danses africaines…

15h30 Place Abel Surchamp Concours Graines kids 6 à 12 ans

19h30– Place Abel Surchamp

Concert dansant avec le groupe « Les Mauvaises Graines » Association ALGV

14h Step / 15h Zumba/ 16h Gym douce puis goûter

Salle des Charruauds DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

15h – Zumba Party

Association A.I.L.E.S

Salle des Charruauds MERCREDI 7 DÉCEMBRE

10h/17h – Esplanade François Mitterrand

Ateliers « Solidarity » : Vente d’objets réalisés par les enfants des Centres de Loisirs de la CALI accompagnés par le GEM, KIOSQUE 12, l’équipe du TÉLÉTHON ainsi que les animateurs de L’ALSH élémentaire de Libourne/Coutras. JEUDI 8 DÉCEMBRE

12h – Repas

Lycée Jean Monnet

Réservation obligatoire – 06 21 21 22 11 JEUDI 12 JANVIER

19h – Repas

Lycée Jean Monnet

Réservation obligatoire – 06 21 21 22 11

