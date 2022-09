Le marché fête le goût place abel surchamp Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Le marché fête le goût place abel surchamp, 14 octobre 2022, Libourne. Le marché fête le goût Vendredi 14 octobre, 08h30 place abel surchamp Dans le cadre de la semaine du goût, l’association Marché de Libourne vous invite. place abel surchamp place abel surchamp libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Toute la matinée sur votre marché : Cuisine en live

Dégustatios gratuites

Mise en avant des produits frais et de saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T08:30:00+02:00

2022-10-14T12:00:00+02:00

