Village de Noël à Fleury-les-Aubrais Place Abbé-Pasty Fleury-les-Aubrais, 15 décembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Le Village de Noël se déroulera du 15 au 17 décembre sur la place Abbé Pasty. Moments de partage, de recontres et de féerie, découvrez le programme de ces 3 jours magiques.

Vendredi 15 décembre : De 15 h à 21 h

Samedi 16 décembre : De 10 h à 19 h

Dimanche 17 décembre : De 8 h à 13 h

Durant ces 3 jours, vous pourrez découvrir :

20 stands : alimentaires, bijoux de créateur, vêtements, bougies, cosmétiques…

Restauration (crêpes, chocolats, marrons chauds…)

Associations « De L’Union Fleury la Force » au profit du Téléthon et « Les petites mains bénévoles » au profit du bien-être animal

Présence du Père Noël…

AU PROGRAMME

Vendredi 15 décembre – à 17 h et à 19 h 30

Spectacle « Voie lactée » par la Compagnie Cirque en Spray

Vêtus de blancs, comme venant de contrées lointaines et glacées, d’étonnants échassiers vous entraîneront vers la Voie lactée. Féérie lumineuse, poésie et prouesses de jonglerie seront au menu de cet étonnant voyage.

Samedi 16 décembre – à 15 h 30 et à 17 h 30

Spectacle « Mission Cadeau » par la Compagnie Les Pêchus

À la veille de Noël, tous les cadeaux sont prêts. Tous ? Non. La Mère Noël, les filles du Père Noël, les rennes et les lutins cherchent quoi offrir au Père Noël. Les voilà parcourant les rues de la ville, avec leur charrette, à la recherche du cadeau idéal !

Spectacle interactif et tout public

Place Abbé-Pasty 45400 Fleury les Aubrais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-17T08:00:00+01:00 – 2023-12-17T13:00:00+01:00

Village de Noël Festivités

Service communication de Fleury-les-Aubrais