Le Village de Noël Place Abbé-Pasty, 16 décembre 2022, Fleury-les-Aubrais. Le Village de Noël 16 – 18 décembre Place Abbé-Pasty Pendant trois jours, venez faire vos compléter vos achats de fin d’année, profitez des stands de buvette et restauration, postez votre lettre au Père Noël et assistez aux spectacles proposés ! Place Abbé-Pasty Place Abbé-Pasty 45400 Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 20 stands : alimentaire, bijoux de créateurs, vêtements, bougies, cosmétiques…

: alimentaire, bijoux de créateurs, vêtements, bougies, cosmétiques… Restauration et buvette (crêpes, chocolats, marrons chauds, frites…)

(crêpes, chocolats, marrons chauds, frites…) Stand solidaire avec les seniors de la Résidence Ambroise-Croizat, les enfants des écoles et le Téléthon

avec les seniors de la Résidence Ambroise-Croizat, les enfants des écoles et le Téléthon Boîte aux lettres du Père Noël

Présence du Père Noël Les spectacles Vendredi 16 décembre « Les marcheurs de rêves » de la Cie Lilamayi. Venez à la rencontre des pèlerins de l’imaginaire et confiez leur vos rêves les plus chers. Un spectacle interactif où se mêlent poésie et féerie. > Déambulations à 17 h 30 et 18 h 45

de la Cie Lilamayi. Venez à la rencontre des pèlerins de l’imaginaire et confiez leur vos rêves les plus chers. Un spectacle interactif où se mêlent poésie et féerie. > Déambulations à 17 h 30 et 18 h 45 Samedi 17 décembre, découvrez les échassiers sélénites descendus de la Lune avec leurs étonnants lutins cracheurs de feu, par la Cie Taprobane. > Déambulations à 16 h et 18 h

2022-12-16T15:00:00+01:00

2022-12-18T13:00:00+01:00 Ville de Fleury-les-Aubrais

