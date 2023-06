Fête du caem Place Abbé Magnet – à côté de l’Office du tourisme Dieulefit, 11 juin 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Dimanche 11 juin, le CAEM fête la fin d’une belle année de musique.

2023-06-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 21:00:00. .

Place Abbé Magnet – à côté de l’Office du tourisme

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday June 11, CAEM celebrates the end of a wonderful year of music

El domingo 11 de junio, el CAEM celebra el final de un maravilloso año de música

Sonntag, 11. Juni: CAEM feiert das Ende eines schönen Jahres voller Musik

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux