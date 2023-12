Héritages – Camille Le jeune Place Abbé le Floch Pleubian, 23 décembre 2023, Pleubian.

Pleubian Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 20:00:00

fin : 2023-12-23

Héritages, c’est la rencontre entre une nouvelle-mère et son nouveau-né. A la première minute de sa vie, l’enfant reçoit de sa mère son héritage : l’histoire de Maryvonne, mendiante à Plouaret au début du XXè siècle. C’est l’histoire de son arrière-arrière-grand-mère, enveloppée dans l’univers des contes de Luzel et des berceuses que la jeune mère raconte à son enfant, pour se plonger avec lui, au travers de différents personnages, dans le passé : leur origine. Fiction et réalité, passé et présent sont entremêlés. Héritages met en lumière l’histoire de Maryvonne, mendiante dans une société où le viol, loin d’être considéré comme un crime, est banalisé. Seule en scène avec un landau, la comédienne propose une fiction tendre mais empreinte de vérité.

Durée : 1h – à partir de 7 ans.

Place Abbé le Floch Salle des Chardons Bleus

Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne



