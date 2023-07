La Chorale du quartier Saint-Alyre place abbé Daupeyroux Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme La Chorale du quartier Saint-Alyre place abbé Daupeyroux Clermont-Ferrand, 30 septembre 2023, Clermont-Ferrand. La Chorale du quartier Saint-Alyre Samedi 30 septembre, 19h00 place abbé Daupeyroux venez nombreux ! La Chorale de L’Excentrale et du quartier Saint-Alyre Après une série de répétitions estivales, la jeune chorale de L’Excentrale, réunissant habitants du quartier Saint-Alyre et membres de ses associations, se produit pour la première fois, accompagnée de la fanfare L’Exfanfrale, lors de l’évènement « L’Eutropique du Concert », à 19h place Abbé Daupeyroux. place abbé Daupeyroux place abbé Daupeyroux Clermont-Ferrand 63000 Saint-Alyre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

