Le petit village de Noël Place Abbatucci Huningue, 1 décembre 2023, Huningue.

Huningue,Haut-Rhin

Le centre de Huningue s’anime avec son Petit village de Noël et son joli carrousel. Confiseries, miel, bredalas, chocolat et vin chauds…sont comme de tradition à l’étal d’échoppes qui font aussi la part belle aux spécialités de Noël à déguster sur place ou à emporter. Fanfares festives, spectacle de feu, cinéma en plein air, musique pour petits et grands et présence de Saint-Nicolas, il suffit de se laisser surprendre..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place Abbatucci

Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est



The centre of Huningue comes alive with its little Christmas village and its pretty carousel. Confectionery, honey, bredalas, chocolate and mulled wine…are as traditionally displayed in the stalls which also offer Christmas specialities to be tasted on the spot or to take away. Festive brass bands, fire show, open-air cinema, music for young and old and the presence of Saint Nicolas, just let yourself be surprised.

El centro de Huningue cobra vida con su pequeño pueblo navideño y su bonito carrusel. Como es tradicional, en los puestos se exponen productos de confitería, miel, bredalas, chocolate y vino caliente, así como especialidades navideñas para degustar in situ o para llevar. Bandas de música festivas, espectáculos de fuego, cine al aire libre, música para grandes y pequeños y la presencia de San Nicolás: sólo hay que dejarse sorprender.

Das Zentrum von Huningue wird mit seinem kleinen Weihnachtsdorf und seinem hübschen Karussell zum Leben erweckt. Süßwaren, Honig, Bredalas, Schokolade und Glühwein… sind traditionsgemäß an den Ständen zu finden, die auch Weihnachtsspezialitäten anbieten, die Sie vor Ort probieren oder mitnehmen können. Festliche Fanfaren, Feuershow, Freiluftkino, Musik für Groß und Klein und die Anwesenheit des Heiligen Nikolaus – lassen Sie sich einfach überraschen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue