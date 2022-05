Place à l’Europe Place de Nordwalde, 11 mai 2022, Amilly.

Place de Nordwalde, le mercredi 11 mai à 13:30

Amilly invite les enfants dès 2 ans, les jeunes et leur famille à participer à “Place à l’Europe”, une après-midi d’ateliers ludiques et participatifs, avec la Catalogne en fil rouge. Ces activités conçues et animées par les services Enfance et Jeunesse de la ville, avec la participation active de la ludothèque, réuniront les enfants des accueils de loisirs et sont ouvertes à toutes les familles. Ateliers variés pour tous les âges : activités créatives autour de Salvador Dali, découverte de l’Europe, jeux de couleurs et construction pour les plus petits, mais aussi thèmes foot et formule 1 pour les plus grands. Ce sera le premier temps fort annonciateur de la 16e Fête de l’Europe, événement phare de la ville d’Amilly, qui se déroulera du 1er au 3 juillet avec pour invité d’honneur la Catalogne (région de notre ville jumelle Vilanova del Cami).

