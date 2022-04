Place à l’emploi – Au coeur des Métiers Centre Commercial Atlantis, 28 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-28 Forum les 28 et 29 avril 2022 de 10h à 18h

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Forum les 28 et 29 avril 2022 de 10h à 18h

Pour la 15e édition, Atlantis et l’ATDEC Nantes Métropole, en partenariat avec Pôle emploi, coopèrent pour proposer un événement emploi complet. Ce forum permet à chacun, chercheurs d’emploi, salariés, créateurs d’activité, de trouver un emploi, la réponse à ses questions, ou encore le bon contact pour faire avancer son projet. – Participez à des animations ludiques pour découvrir les métiers qui recrutent,- Profitez d’une rencontre directe avec les entreprises,- Découvrez les offres de formations accessibles à tous et rémunérées.Les 6 secteurs qui recrutent :- Transport et logistique,- Bâtiment et travaux publics,- Santé grand âge,- Commerce et restauration,- Numérique,- Animation enfance-jeunesse. Les entreprises à retrouver lors de l’événement :Transdev, Semitan, AFTRAL, Promotrans, SNCF, GEIQ BTP et transport, Vinci, Colas, le CHU, le groupe Emera, Accenture, Mc Donald, l’ACCOORD, les Villes de Saint-Herblain, Orvault…Au total, 25 entreprises et 25 organismes de formation seront présents sur l’évènement. Venez avec votre CV. Programme complet sur www.me-metropole-nantaise.org

Centre Commercial Atlantis Saint-Herblain 44800