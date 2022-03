Place à l’emploi Atlantis Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Place à l’emploi Atlantis, 28 avril 2022, Saint-Herblain. Place à l’emploi

du jeudi 28 avril au vendredi 29 avril à Atlantis

Un parrain un emploi, Face, La cravatte solidaire, EDC, LEPC, Escalade entreprise salon de l’emploi Atlantis 44800 St Herblain Saint-Herblain Solvardière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T08:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T08:30:00 2022-04-29T18:00:00

