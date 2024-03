Place à l’Agri 2024 Place du Foirail Tarbes, jeudi 6 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Jeudi 6 juin, 09h00 Place du Foirail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T09:00:00+02:00 – 2024-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T09:00:00+02:00 – 2024-06-06T15:00:00+02:00

<Un village « Emploi Formation » à proximité d’un marché de producteurs locaux, pour inciter les consommateurs à aller s’informer sur les métiers et les professionnels agricoles qui se cachent surles produits.

Jeu de lancer de bottes, jeu de reconnaissance de graines, découverte de machine agricole, dégustation de produits locaux, ferme pédagogique, ballons d’hélium à l’effigie des produits agricoles, éducation aux produits et à l’alimentation grâce à nos agriculteurs et à la Chambre des métiers pour des découvertes sensorielles, nombreux cadeaux et beaucoup d’animations à découvrir.

Place du Foirail Place du Foirail 65000 Tarbes Tarbes 65000 Foirail Hautes-Pyrénées Occitanie

agriculture alimentation