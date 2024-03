Place à l’Agri 2024 – Orléans Les JNAgri à Orléans Orléans, vendredi 7 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Orléans Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc 7 et 8 juin Les JNAgri à Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Les 7 et 8 juin, de 9h à 18h, découvrez des animations captivantes telles que le « Game of Bottes » et le « Sans’as agriculteur » sur la place de Loire. Un rendez-vous à ne pas manquer pour explorer l’agriculture sous toutes ses formes.

Les JNAgri à Orléans Place de Loire 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « jennifer.habiballah@agricvl.fr »}]

agriculture alimentation