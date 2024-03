Place à l’Agri 2024 – Normée Fête de l’agriculture Écury-le-Repos, dimanche 9 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Normée Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Dimanche 9 juin, 09h00 Fête de l’agriculture

Début : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Le 9 juin 2024, de 9h à 18h, une journée entière dédiée à l’exploration des métiers et des formations de la filière agricole vous attend. Avec des jeux et animations festives, cette journée à Normée sera inoubliable. Restez à l’écoute pour le lieu exact !

Fête de l'agriculture 51230 Normée Écury-le-Repos 51230 Marne Grand Est

agriculture alimentation