Place à l’Agri 2024 – Montauban Marché plein vent Montauban, samedi 8 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Montauban Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Samedi 8 juin, 08h00 Marché plein vent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Rendez-vous le 8 juin 2024, de 8h à 13h, pour une édition spéciale de « Place à l’Agri » orchestrée par les équipes dévouées de l’ANEFA. Au cœur de Montauban, un village dédié à l’emploi et à la formation s’érigera pour vous faire découvrir les opportunités et les défis de la filière agricole. Quiz et animations enrichiront cette matinée d’échange et de partage.

Marché plein vent Allée de l’Empereur 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anefa82@anefa.org »}]

agriculture alimentation