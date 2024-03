Place à l’Agri 2024 – Le Rouget Marché du Rouget Le Rouget-Pers, dimanche 9 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Le Rouget Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Dimanche 9 juin, 09h00 Marché du Rouget

Début : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T13:00:00+02:00

Dans le cadre pittoresque de la place de la Mairie, dès 9h, le village s’éveillera sous le signe de l’agriculture. Du lever du soleil jusqu’à la fin de la matinée, le Rouget invite petits et grands à une célébration de la terre. Une opportunité unique pour explorer, apprendre et partager autour de la passion de l’agriculture.

Marché du Rouget Place de de la Mairie 15290 Le Rouget Le Rouget-Pers 15290 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pgranet@frsea-aura.fr »}]

agriculture alimentation