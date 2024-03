Place à l’Agri 2024 – Gap Marché de Gap Gap, samedi 8 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Gap Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Samedi 8 juin, 08h00 Marché de Gap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Le 8 juin 2024, de 8h à 13h, le marché de Gap s’anime pour une journée festive ouverte à tous. Forum emploi, ateliers culinaires avec des produits du terroir, quiz et bien plus encore vous attendent pour une expérience enrichissante et amusante.

Marché de Gap 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « direction@fdsea05.fr »}]

agriculture alimentation