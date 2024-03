Place à l’Agri 2024 – Auxerre Marché de l’Arquebuse Auxerre, vendredi 7 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Auxerre Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Vendredi 7 juin, 09h00 Marché de l’Arquebuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T13:00:00+02:00

Le 7 juin 2024, entre 9h et 13h, Auxerre deviendra le théâtre d’une expérience immersive au cœur de l’agriculture. Sur la place de l’Arquebuse, plongez dans un univers de découvertes avec le « Game of Bottes », une borne à selfie innovante et des stands de dégustation. Une matinée pour explorer, apprendre et s’amuser !

Marché de l'Arquebuse Place de l'Arquebuse 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté anefa-bfc@anefa.org

agriculture alimentation