Place à l’Agri 2024 – Aurillac Marché couvert Aurillac, samedi 8 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – Aurillac Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc 8 et 9 juin Marché couvert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T06:30:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T06:30:00+02:00 – 2024-06-09T13:00:00+02:00

Les 8 et 9 juin 2024, le marché couvert d’Aurillac sera le cadre de demi-journées d’animations et de découvertes. Un espace privilégié pour se connecter à l’essence même de l’agriculture !

Marché couvert 14 rue de la Coste 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pgranet@frsea-aura.fr »}]

agriculture alimentation