Place à la rue ! Ouverture de la Saison culturelle de Quetigny Quetigny, 11 septembre 2021, Quetigny.

Place à la rue ! Ouverture de la Saison culturelle de Quetigny 2021-09-11 16:00:00 – 2021-09-11 23:30:00

Quetigny Côte-d’Or

Une deuxième édition de « Place à la rue ! » placée sous le signe des arts de la rue et des esthétiques urbaines.

Trois équipes artistiques sont invitées à se produire : les impressionnants artistes de cirque de SoLau et Cie, le très drôle Immo pour une leçon de culture franco-germanique et pour finir la soirée un grand concert de Karimouche ! Place à la fête !

Les règles d’organisation des manifestations culturelles étant modifiées régulièrement, les horaires et lieux des représentations seront définis et communiqués début septembre, quelques jours avant la manifestation.

Gratuit – Renseignements auprès du Service culturel au 03 80 48 28 43 / quetigny.fr

+33 3 80 48 28 43 https://www.quetigny.fr/

